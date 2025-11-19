Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la presunta trama de mascarillas / Europa Press

Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la presunta trama de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco presuntos delitos que le atribuye --pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y delito de uso de información privilegiada-- en el marco de la supuesta trama de mascarillas en el 'caso Koldo'. También ha reclamado que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros. Más información