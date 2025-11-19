El Gobierno ofrecía hace una semana una subida salarial del 10% para los funcionarios entre 2025 y 2028 / Europa Press

El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a CCOO, UGT y CSIF una subida fija del 10% para los empleados públicos en el periodo 2025-2028, según fuentes sindicales, que precisan que este porcentaje se repartiría en los cuatro años, sin que pueda superar el 4% para los ejercicios 2025 y 2026 para no sobrepasar el techo de gasto. (Fuente: EP/Min. Función Pública/Congreso/) Más información