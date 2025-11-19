El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional / Europa Press

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en libertad al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional por su presunto papel principal en la trama de amaño de obra pública del 'caso Koldo', pero ha le ha fijado medidas cautelares --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma quincenal en sede judicial-- por "la persistencia y robustecimiento de los consistentes indicios de comisión de hechos delictivos" que hay en su contra.