El juez Peinado encarga un informe para esclarecer si Begoña Gómez cometió intrusismo al firmar pliegos / Europa Press

El juez Peinado encarga un informe para esclarecer si Begoña Gómez cometió intrusismo al firmar pliegos

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Asociación Española de Abogados del Estado que elabore un informe sobre las "cualificaciones académicas y titulación exigibles" para hacer pliegos para esclarecer si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cometió un delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Más información