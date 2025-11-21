Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería por el caso Mascarillas / Europa Press

Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería por el caso Mascarillas

Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial este viernes por la mañana, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas'. Se investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial. Más información