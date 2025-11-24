Estos son los diez más buscados por la Policía Nacional / Europa Press

Estos son los diez más buscados por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentra un profesor gallego que abusó sexualmente de una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja'. (Fuente: Policía Nacional) Más información