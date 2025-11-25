El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado / Europa Press

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros propondrá este martes como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación el Tribunal Supremo (TS), según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press. Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que provienen sus dos antecesores. (Fuente: TS/ EUROPA PRESS) Más información