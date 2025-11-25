Yolanda Díaz: "No podemos tener mano de obra gratis cuando la gente se está formando" / Europa Press

Yolanda Díaz: "No podemos tener mano de obra gratis cuando la gente se está formando"

Declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "se acabaron los fraudes en nuestro país, no podemos tener mano de obra gratis cuando la gente se está formando", ha dicho. Al tiempo que ha hecho "un llamamiento a que se acabe el fraude y que las empresas tengan la inteligencia colectiva de hacer uso de estos contratos formativos porque es la mejor manera de modernizar y de retener el talento", ha recalcado. (Fuente: La Moncloa) Más información