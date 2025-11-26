Ábalos dice que "fuentes presenciales" le confirmaron la reunión de Sánchez con Otegi / Europa Press

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X. (Fuente: Congreso, Senado, Europa Press, X) Más información