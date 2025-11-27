Así llegó esta mañana el abogado de Ábalos al Tribunal Supremo / Europa Press

Imágenes de la entrada al Tribunal Supremo del abogado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista. El abogado ha llegado poco después que Ábalos para la vista en la que el magistrado Leopoldo Puente ha decidido enviar a prisión al exdirigente socialista, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Más información