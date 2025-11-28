PI STUDIO

Koldo García opta por no declarar ante el juez tras pasar su primera noche en prisión

La primera noche en prisión no ha hecho mella en Koldo García. El exasesor del exministro José Luis Ábalos se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación con los contratos de mascarillas que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, firmó con los gobiernos balear y canario, gracias presuntamente a su mediación para lo que el empresario le pagaban 10.000 euros mensuales.