El PSOE pide a la Audiencia Nacional que aclare si debe entregar los datos de los pagos de todos sus militantes / Europa Press

El PSOE ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, que aclare si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, lo cual advierte de que sería excesivo y podría acabar en manos de sus adversarios políticos, o solo los relativos a las personas investigadas en la causa, alcance que considera más razonable.