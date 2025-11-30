Europa Press

España es el primer productor acuícola de la Unión Europea con más de 268 mil toneladas anuales

Así lo afirma el informe anual 2025 presentado por Apromar con motivo del Día Mundial de la Acuicultura, que se celebra cada 30 de noviembre. Somos referente de la Unión Europea, principal país productor de acuicultura de la Unión Europea y un referente a nivel mundial, es posible porque coincide que hay una ciencia en España sobre agricultura muy potente, hay centros de formación para formar a personas jóvenes, personas de formación profesional y universitarios, existe también, por qué no, una administración pública muy volcada sobre el desarrollo del sector y existen unos empresarios que tienen voluntad de invertir.