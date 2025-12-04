Admitida la querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias al acusarle de extorsión a testigos / Europa Press

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que presentó el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá después de que esta le acusara de un presunto delito de extorsión a dos de los testigos que declararon en la causa en la que otro juez, Adolfo Carretero, procesó al exdiputado por un supuesto delito de agresión sexual. (Fuente: Europa Press/Imágenes Cedidas) Más información