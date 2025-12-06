Europa Press

El Parlamento festeja los 47 años de la Constitución sin Vox y dando voz a alumnos de primaria

Las Cortes Generales han celebrado este sábado, 6 de diciembre, el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 sin la habitual presencia de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez ni Vox, y dando voz por primera vez a alumnos de primaria del Colegio Público Vázquez de Mella de Madrid, que han leído tres artículos de la Carta Magna en alemán, francés e italiano con la correspondiente traducción al castellano. (Fuente: Europa Press/Congreso)