Europa Press

Mónica García anuncia una nueva norma que limitará la colaboración público-privada en Sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y se prevé aprobar una nueva norma a principios de 2026 que ponga "coto" al ánimo de lucro y que blinde y proteja frente a "fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación" del sistema sanitario español. (Fuente: Europa Press / EBS / Congreso / Ministerio Sanidad)