Europa Press

TS avala procesamiento de Ábalos y Koldo por presuntas irregularidades en compra de mascarillas

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesar al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia. Ha rechazado alargar la investigación al considerar que nuevas diligencias no podrían desvirtuar el "robusto arsenal indiciario" que hay contra ambos.