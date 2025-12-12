Gamarra (PP): "¿Cuántas redadas más tienen que producirse para que Sánchez convoque elecciones?" / Europa Press

Gamarra (PP): "¿Cuántas redadas más tienen que producirse para que Sánchez convoque elecciones?"

Declaraciones de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que la situación política en España "de la mano del sanchismo" está marcada "por la corrupción, el machismo y la extorsión". Tras el arresto de la exmilitante socialista, Leire Diéz, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, as como la personación este viernes de agentes de la UCO en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, Gamarra se ha preguntado: "¿Cuántas redadas, cuántas detenciones, cuántas condenas y cuántas encarcelaciones más tienen que producirse para que Pedro Sánchez asuma responsabilidades y convoque elecciones?". También ha censurado que el presidente del Gobierno "no puede darse a la fuga", para eludir dar explicaciones, por lo que ha defendido la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que Sánchez comparezca la próxima semana en un Pleno extraordinario en el Congreso, y ha apuntado a la responsabilidad del resto de formaciones políticas para que apoyen dicha iniciativa. "No pedir hoy explicaciones por parte de sus socios los hace tan cómplices y tan responsables como a los miembros del Gobierno", ha manifestado Gamarra, para quien "la situación es absolutamente insostenible". "Y España no merece esto. No merece en lo que la está convirtiendo el sanchismo. No merecemos ser noticia un día sí y otro también por redadas policiales, por detenciones y por entradas en prisión de la órbita socialista", ha concluido.