Sara Fernández

Tiroteo en Barcelona: un hombre herido de bala en plena calle

Un hombre ha resultado herido de bala en la costillas en un nuevo tiroteo ocurrido en las calles de Barcelona, en el barrio de Navas. Según los vecinos el incidente ocurrió en torno a las 20 horas en la calle Espronceda. Los testigos escucharon tres disparos y, a continuación, vieron a un hombre en el suelo con un agujero de bala. La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y no corre peligro su vida. Investigadores de los Mossos precintaron el escenario del crimen para recoger pruebas. Las primeras sospechas apuntan a un posible ajuste de cuentes o un enfrentamiento entre delincuentes.