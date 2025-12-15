Pradas se emociona en el Congreso al pedir perdón a las víctimas de la dana y admite fallos / Europa Press

Esta mañana la ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera dana de 2024, Salomé Pradas, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, dada su condición de imputada en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe. (Fuente: congreso / europa press) Más información