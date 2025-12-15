Rufián acusa a Pradas de "no tener corazón" / Europa Press

Declaraciones de la ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera dana de 2024, Salomé Pradas, y del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha acusado "de no tener corazón"por no contestar a las preguntas para saber la verdad de lo ocurrido hace un año y le ha entregado una cuerda de la que se agarró una niña de origen chino que murió en la dana y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al expresidente valenciano Carlos Mazón. Como se le olvidó dársela a Mazón, Rufián se la ha entregado personalmente a Pradas. (Fuente: Congreso) Más información