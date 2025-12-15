Sánchez hace balance del año y así reaccionan los partidos políticos / Europa Press

El presidente del Gobierno ha hecho este lunes balance del año político, enmarcado en distintas polémicas de corrupción y presuntos casos de acoso sexual en el PSOE, entre otras, que hacen que la legislatura con sus socios de Ejecutivo se tambalee. Ante esto, a principios de 2026 se reunirán Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para abordar su continuidad al frente del país. Por su parte, el resto de partidos políticos también han valorado su balance. (Fuente: Junts/Europa Press/Moncloa)