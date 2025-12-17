El Supremo ordena ejecutar la sentencia contra García Ortiz y la remite a Fiscalía

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que condenaron a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado y al pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros, por revelar secretos de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, han ordenado ejecutar el fallo, así como comunicárselo a la Fiscalía "a los efectos oportunos". (Fuente: Europa Press/Senado) Más información