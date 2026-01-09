Lucía Feijoo Viera

Junts rechazará el acuerdo sobre financiación autonómica si "perpetúa el café para todos"

Junts rechazará el acuerdo sobre financiación autonómica si "perpetúa el café para todos". Así lo ha avanzado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una entrevista en Mediaset, al considerar que "si realmente lo que hay escrito es que se ha engañado y no hay concierto económico, y seguimos con el 'café para todos' y nos regalan una piruleta, entonces nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad". "No estamos pidiendo nada que no se haya pedido siempre desde el Parlament catalán ni nada que no exista ya en el estado español" ha añadido la portavoz de Junts. "La influencia que tenemos ahora los partidos catalanes jamás en la historia la habíamos tenido. Nosotros no vamos a desaprovechas esta fuerza que tenemos para beneficiar a Cataluña" ha señalado tajante la política catalana.