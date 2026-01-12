Sánchez anuncia incentivos a caseros y limitará el alquiler temporal y por habitaciones / Europa Press

Sánchez anuncia incentivos a caseros y limitará el alquiler temporal y por habitaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo real decreto con tres medidas para reforzar la intervención en el mercado del alquiler. El decreto limitará los contratos de temporada y se frenará el "abuso del alquiler por habitaciones". Además, los caseros que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio tendrán una "bonificación fiscal del 100% del IRPF", ha recalcado Sánchez. (Fuente: Moncloa y Europa Press)