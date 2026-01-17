Secciones

La familia de las víctimas de Indonesia agradecen el apoyo de la sociedad

Europa Press

Declaraciones del hermano de Andrea Ortuño, tío de los menores fallecidos y cuñado de Fernando Martín, Álvaro Ortuño, que ha querido agradecer a la sociedad valenciana y española su apoyo y aseguran que buscarán una justicia "tranquila, sin odio ni rencor". Las familias del entorno de las víctimas han despedido "con dolor pero con serenidad" a los fallecidos del naufragio de Indonesia. Ortuño ha expresado su "más sincero y profundo agradecimiento" a "todas las personas, colectivos, fuerzas de seguridad y a la representación consular" que han acompañado a los familiares durante "estos días tan difíciles", al mismo tiempo que también ha tenido palabras de agradecimiento para las instituciones. Más información

