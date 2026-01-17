Europa Press

Maíllo insta a "ir más allá" de Sumar y Podemos asegura que los partidos "no tienen perdón"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha instado este sábado a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura, así como que todos los partidos estén a la altura del momento histórico. Ante estas declaraciones, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se ha mostrado tajante sobre los partidos que conforman el Gobierno, asegurando que "no tienen perdón". (Fuente: Podemos/IU/ Europa Press)