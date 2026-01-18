Europa Press

Sánchez y Feijóo se reúnen este lunes en Moncloa para hablar de Ucrania y Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes por la tarde en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz. Sin embargo, el jefe de la oposición ha verbalizado su intención de hablar del conjunto de la política de defensa y exterior, incluida Venezuela, y de la financiación autonómica. (Fuente: Europa Press/La Moncloa/PP)