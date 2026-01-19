El Hospital Universitario Vall d'Hebron informa sobre el estado de salud de Salvador Illa / Europa Press

Declaraciones de Albert Salazar, director gerente de Vall d'Hebron; Patricia Pozo, jefa del Servicio de Neurología de Vall d'Hebron; Manel Escobar, director clínico del Servicio de Diagnóstico para la Imagen de Vall d'Hebron; y Judith Sánchez-Raya, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Vall d'Hebron, quienes han informado sobre el estado de salud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. "El president ingresó hace unas 24 horas en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Vall D'Hebrón. Llegó con una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña con un cuadro hiper agudo de dolor y de dificultad en la movilidad de algunos músculos de la extremidades inferiores", han explicado. (Fuente: Vall d'Hebron) Más información