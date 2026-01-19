El presidente de Iryo, sobre el accidente de Adamuz: "Nos invade una muy profunda tristeza" / Europa Press

Declaraciones del presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, sobre el accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba). Bertomeu ha lamentado la casuística de que pase algo así, que se descarrilen esos vagones justo cuando pasaba otro tren por la otra vía. "Nos invade una muy profunda tristeza, estamos radicalmente consternados y mandamos nuestro profundo pésame de corazón, nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, y deseamos la pronta recuperación de los heridos", ha concluido. Más información