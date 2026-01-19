La última revisión del tren Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) se realizó hace cuatro días / Europa Press

El presidente de Iryo ha calificado de "extraño" el accidente de Adamuz de este domingo, en el que ha estado involucrado uno de sus trenes y que ha causado, hasta ahora, 39 fallecidos. Además, el directivo ha defendido que el tren afectado, que había sido fabricado por la japonesa Hitachi, había cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado. De hecho, pasó su última revisión el pasado 15 de enero. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil/X)