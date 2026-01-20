Lucía Feijoo Viera

El Gobierno evita apuntar a las causas del accidente de tren en Adamuz: "Todas las hipótesis están abiertas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado tras el Consejo de Ministros que la investigación acaba de comenzar se encuentra aún en fase de recopilación de pruebas y análisis, pero que no es posible decantarse por ninguna línea. “Todas las hipótesis están abiertas”, ha afirmado.