El Gobierno evita apuntar a las causas del accidente de tren en Adamuz: "Todas las hipótesis están abiertas"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado tras el Consejo de Ministros que la investigación acaba de comenzar se encuentra aún en fase de recopilación de pruebas y análisis, pero que no es posible decantarse por ninguna línea. “Todas las hipótesis están abiertas”, ha afirmado.
Tragedia ferroviaria