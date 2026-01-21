LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Puente anuncia que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que solicitará una comparecencia voluntaria en el pleno del Congreso de los Diputados para explicar los avances en la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba el pasado domingo, que ha causado más de 40 fallecidos por el descarrilamiento de dos convoyes de Iryo y Renfe, cuyas causas aún no se han esclarecido. Más información