Se elevan a 45 los fallecidos en Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos

El dispositivo de búsqueda establecido desde este jueves para localizar a las dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos, ha localizado los dos cuerpos pendientes poco antes de las 15,00 horas de este jueves, según fuentes conocedoras del dispositivo. (Fuente: europa press/guardia civil)