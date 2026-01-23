Puente valora un defecto de fábrica del carril como hipótesis del accidente de tren en Adamuz / Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado como hipótesis de las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías. Además, Puente ha asegurado que todos los sensores automatizados que detectan anomalías en la red ferroviaria no rebasaron el nivel de alarma en el tramo de Adamuz.