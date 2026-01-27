El Congreso tumba la subida de las pensiones y el escudo social con el voto de PP, Vox y Junts / Europa Press

El Congreso tumba la subida de las pensiones y el escudo social con el voto de PP, Vox y Junts

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. El otro decreto ley, relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público, ha salido adelante gracias a la abstención del PP. (Fuente: Europa Press y Congreso) Más información