Junts no apoyará el decreto ómnibus por incluir la paralización de los desahucios / Europa Press

Declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anticipado este martes en el Pleno de la Cámara Baja que su formación no apoyará la convalidación del Real Decreto-ley ómnibus por incluir la paralización de los desahucios. Nogueras no ha precisado en su intervención en el Pleno del Congreso si su formación se abstendrá o votará en contra del decreto, que incluye también, entre otras medidas, la subida de las pensiones y la prohibición de cortar el suministro de energía y luz a los colectivos más vulnerables. (Fuente: Congreso)