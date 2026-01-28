Secciones

Es noticia
Alerta naranja en AlicantePréstamo Serra GeladaFuneral niño SuecaGeriátrico AspeImpagos centros socialesVisita fragatas
instagramlinkedin
El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: plazos y requisitos

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: plazos y requisitos

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: plazos y requisitos / Europa Press

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: plazos y requisitos

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, asegurando que "es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que el Ejecutivo "no mira hacia otro lado". Así lo ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado los requisitos necesarios para realizar esta solicitud. (Fuente: Europa Press y Moncloa) Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents