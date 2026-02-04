Mouliaá anuncia que retira su acusación contra Errejón por presunto abuso sexual
La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado este miércoles que retira la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual. A través de las redes sociales, la actriz ha argumentado que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma esa decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola, ha dicho, sosteniendo todo". (Fuente: Europa Press / Elisa Mouliaá) Más información