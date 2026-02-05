Secciones

El PP sale en defensa del alcalde de Móstoles: "Las víctimas son las de Salazar" / Europa Press

Europa Press

El Partido Popular de Madrid ha negado tajantemente el presunto caso de acoso que involucra al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha afirmado que en el partido no se "presionó a nadie para tapar absolutamente nada" en una denuncia que se presentó "como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal". Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en responder afirmando que "las víctimas son las de Salazar". A pesar de estas declaraciones, PSOE, Más Madrid y Vox ya han pedido la dimisión del alcalde de Móstoles, algo que descartan desde el PP. (Fuente: Europa Press, PP, Asamblea de Madrid) Más información

