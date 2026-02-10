Elisa Mouliáa y su abogado explican por qué la actriz retoma su acusación contra Errejón / Europa Press

Elisa Mouliáa y su abogado explican por qué la actriz retoma su acusación contra Errejón

Declaraciones de la actriz Elisa Mouliaá y de su abogado, Alfredo Arrién, quienes han comparecido ante los medios en los juzgados de Plaza de Castilla. La actriz ha pedido "a todas las víctimas por las que ella habría denunciado" que se sumen a ella, "al menos de forma anónima". "Porque eso es una prueba, eso son pruebas a mi favor, entonces lo pido con todo el respeto del mundo. De verdad que por favor me ayuden, porque me he quedado sola y porque me dan ganas de tirar la toalla e irme del país y creo que nadie se lo merece. Nadie", ha zanjado.