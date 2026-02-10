El Gobierno aprueba el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad / Europa Press

El Gobierno aprueba el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, para limitar este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios. (Fuente: Europa Press/La Moncloa/EBS)