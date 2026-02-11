Sara Fernández

La tractorada conquista Madrid

La organización profesional agraria Unión de Uniones mide este miércoles sus fuerzas y el apoyo con el que cuenta dentro del sector primario con la celebración de una gran tractorada en el corazón de Madrid. Miles de agricultores y cientos de tractores están convocados a una protesta que paralizará el centro de la capital y que llega dos años después de otra acción similar que sorprendió por la capacidad de convocatoria. Más información