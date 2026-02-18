Secciones

Rufián y Delgado mantienen un diálogo sobre el futuro de la izquierda

Rufián y Delgado mantienen un diálogo sobre el futuro de la izquierda / Europa Press

Europa Press

Imágenes del acto protagonizado este miércoles por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda, que ha desbordado todas las previsiones de la organización y ha contado con una nutrida representación política de los partidos de Sumar, ERC, Chunta Aragonesista, excargos de Podemos e incluso un diputado del PSOE. Más información

