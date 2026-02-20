Lucía Feijoo Viera

Sánchez critica los regalos fiscales de las CCAA a las élites: "Los que más tienen deben contribuir más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes el lanzamiento de un proyecto para el estudio de "generaciones del futuro", que va a servir para seguir las trayectorias vitales de "miles de niñas y de niños" desde la infancia hasta la edad adulta, con el objetivo de analizar cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en su desarrollo y en la creación de oportunidades. Más información