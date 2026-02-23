Sánchez explica el objetivo del Gobierno en materia de desigualdad / Europa Press

Sánchez explica el objetivo del Gobierno en materia de desigualdad

Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado que su objetivo es "entender las dinámicas desde el punto de vista científico de los propios hogares, identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades para poder anticiparnos y, por tanto, también para poder diseñar políticas públicas que sean eficientes y también equitativas", ha explicado el presidente durante el seminario de alto nivel 'Desigualdad: es hora de actuar', celebrado en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (Fuente: La Moncloa) Más información