El Gobierno aprueba una nueva estrategia estatal para abordar la soledad / Europa Press

Declaraciones de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un nuevo marco estatal para abordar las causas y condiciones que generan la soledad y el aislamiento social. "Hasta dos de cada tres personas que en la actualidad expresan sentir soledad la llevan sintiendo más de dos años", ha afirmado Bustinduy. (Fuente: La Moncloa)