Mónica García reclama "más feminismo" ante la violencia machista / Europa Press

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el acto de presentación de la candidatura conjunta de izquierdas del Movimiento Sumar. García ha reclamado "más feminismo" ante la violencia machista y ha asegurado que el problema de este país "se llama violencia y se apellida machista". Además, ha afirmado que "la derecha quiere dividirnos, encasillarnos y leernos como colectivos separados". Por último, ha subrayado que con este acto quieren "recuperar la autoestima, la esperanza y la alegría". (Fuente: Sumar) Más información