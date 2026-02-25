Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida en 2021 / Europa Press

Una segunda mujer ha interpuesto una denuncia contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. El abogado de la acusación y de la actriz Elisa Mouliaá, Alfredo Arrien, ha solicitado al juzgado "la protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realice como testigo protegido. (Fuente: Europa Press / Congreso) Más información