Yolanda Díaz: "Represento a la gente trabajadora de este país" / Europa Press

Declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha respondido al Partido Popular que representa "a la gente trabajadora de este país". A su vez, ha reivindicado que las políticas del Ministerio de Trabajo ha permitido que miles de personas cuenten con un contrato indefinido, 2,5 millones de españoles tengan un salario mínimo digno. También ha defendido que representa a los 10 millones de pensionistas que, bajo su criterio, el PP "abofetea" en el Congreso. (Fuente: Congreso)